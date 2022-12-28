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حقيبة ظهر تثير الذعر في برازيليا قبل تنصيب الرئيس

حقيبة ظهر تثير الذعر في برازيليا قبل تنصيب الرئيس
28 ديسمبر 2022 07:54

 قالت الشرطة في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم الثلاثاء، إن حقيبة ظهر عُثر عليها بالقرب من مكان إقامة الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وأثارت مخاوف من وجود قنبلة تحتوي على متعلقات شخصية فقط.

وتظهر أنباء استدعاء فرقة المتفجرات قبل أيام قليلة من تولي لولا منصبه، الجو المتوتر في برازيليا بعد أكثر الانتخابات توترا منذ جيل.

في 24 ديسمبر، قالت شرطة برازيليا إنها أحبطت مؤامرة تفجير، واعتقلت رجلا على صلة بمجموعة من أنصار بولسونارو الذين يرفضون نتيجة الانتخابات.

وقال وزير العدل الجديد، فلافيو دينو أمس الاثنين إن التوترات السياسية في العاصمة دفعت فريق لولا إلى تعزيز البروتوكولات الأمنية للتنصيب الذي يجرى يوم الأحد.
وأضاف اليوم الثلاثاء أن الفريق الانتقالي سيطلب من المحكمة العليا تعليق حمل الأسلحة النارية في برازيليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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المصدر: وكالات
برازيليا
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لولا دا سيلفا
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