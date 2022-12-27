الأمم المتحدة: 200 ألف مهاجر أفريقي في اليمن بحاجة للمساعدة الإنسانية

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 200 ألف مهاجر أفريقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان أمس: «يوجد نحو 200 ألف مهاجر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في اليمن»، مضيفة أن هناك قرابة 43 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل ويعيشون في ظروف مزرية غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو العودة إلى ديارهم». وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة أنها تمكنت خلال العام الجاري من إعادة أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي من اليمن إلى ديارهم وذلك وفق برنامج العودة الطوعية. وقالت إنها قدمت المساعدة لنحو 3700 مهاجر إثيوبي للعودة طواعية وبأمان إلى ديارهم العام الحالي.= وتنفذ المنظمة هذه الرحلات الإنسانية للمهاجرين الأفارقة الراغبين بالعودة إلى ديارهم انطلاقاً من عدن وصنعاء ومأرب بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية.وخلال العام الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية دخول عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الى الأراضي اليمنية.