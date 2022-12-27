«المركزي العراقي»: تراجع سعر صرف العملة المحلية «أزمة طارئة»

هدى جاسم (بغداد)

قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، أمس، إن أزمة تراجع سعر صرف الدينار العراقي الحالية «طارئة».

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وغالب الذي قدم شرحاً حول عما وصفه بـ «الموقف الإيجابي للوضع المالي في العراق».

وأضاف غالب، بحسب البيان، أن أزمة العملة الأجنبية «أزمة طارئة» لأسباب فنية، تزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة، وبسبب تأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد. بدوره، دعا السوداني البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف عبر تنظيم ومراقبة عمل المصارف، وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع، وتطوير نظام المدفوعات. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للعراقيين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية وفتح منافذ البيع للمسافرين والمتعاملين خارج العراق.