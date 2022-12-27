الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«المركزي العراقي»: تراجع سعر صرف العملة المحلية «أزمة طارئة»

البنك المركزي العراقي
28 ديسمبر 2022 01:25

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
افتتاح ملعب الميناء استعداداً لـ «خليجي 25»
السعودية تجدّد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، أمس، إن أزمة تراجع سعر صرف الدينار العراقي الحالية «طارئة». 
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وغالب الذي قدم شرحاً حول عما وصفه بـ «الموقف الإيجابي للوضع المالي في العراق». 
وأضاف غالب، بحسب البيان، أن أزمة العملة الأجنبية «أزمة طارئة» لأسباب فنية، تزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة، وبسبب تأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد. بدوره، دعا السوداني البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف عبر تنظيم ومراقبة عمل المصارف، وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع، وتطوير نظام المدفوعات. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للعراقيين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية وفتح منافذ البيع للمسافرين والمتعاملين خارج العراق. 

العراق
البنك المركزي العراقي
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
ألمانيا ترحب بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا ترحب بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا
اليوم 17:30
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©