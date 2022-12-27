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مصرف لبنان يخفض سعر «الليرة» مقابل الدولار لمستوى قياسي

أرشيفية
28 ديسمبر 2022 01:26

بيروت (الاتحاد)

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«المركزي اللبناني» يخفض سعر العملة إلى 38 ألف ليرة للدولار

أعلن البنك المركزي اللبناني، أمس، خفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار عبر منصة صيرفة إلى 38 ألفاً، من قرابة 31 ألفاً قبل أسبوع.
وأرجع المركزي اللبناني قراره الصادر في بيان، إلى عمليات مضاربة متصاعدة تشهدها السوق، إلى جانب عمليات تهريب الدولار إلى خارج البلاد، خلال فترة أعياد الميلاد.
وسمح البنك لجميع الأفراد والمؤسسات في البلاد بالبيع بهذا السعر حتى تغييره مرة أخرى، من دون تحديد موعد لذلك.
وبحسب البيان، فإن هذا الارتفاع في تهريب الدولار والمضاربة، التي تتم على العملة الأميركية، تسبب بتضخم في الأسواق، ما أضر باللبنانيين كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.
وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة»، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم المصرف بالتدخّل عند اللزوم.

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