«الرئاسي الليبي»: خطة توافقية لإجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي أن تحقيق المصالحة الوطنية ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة من أولويات أهداف المجلس الرئاسي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع، مؤكداً أن المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة أمس.

وقال المنفي، خلال اللقاء، إن بلاده تشهد حاليًا خطوات متسارعة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي للانطلاقة نحو المستقبل، منوهًا بما يتلقاه المجلس الرئاسي الليبي من دعم عربي وأفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقدير بلاده وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام وتنفيذ خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بالخصوص ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية بدولة ليبيا.

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة تدعم كافة المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.

وأعرب السفير زكي، في تصريح له، عن أمله أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين خاصة أن الكل يعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الازدواجية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى بتحركاته لتحقيق تلك الأهداف.

وفي سياق متصل، طالب مؤتمر «المسار الدستوري الثاني»، أمس، مفوضية الانتخابات الليبية بضرورة تحديد موعد جديد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد.

جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد «مؤتمر المسار الدستوري الثاني» في طرابلس تحت شعار «القاعدة الدستورية مطلب شعب».

ومؤتمر «المسار الدستوري» هو تجمع وطني يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.

وطالب المؤتمر في بيانه الختامي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين.

ودعا إلى «تجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حالياً والتي كانت سبباً في حالة الجمود السياسي، والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري».

وفي 3 أغسطس الماضي اختتمت أعمال مؤتمر «المسار الدستوري» الأول في طرابلس، لبحث حل للمسار الدستوري نتجت عنه قاعدة دستورية.

وتشدد القاعدة على عدم إقصاء أي شخصية سياسية من الانتخابات.

وجمع المؤتمر أكثر من نصف مليون توقيع داعم لـ«القاعدة الدستورية» المنبثقة عنه، إضافة إلى توقيعات رؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومرشحين للانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.