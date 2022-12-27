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الأمم المتحدة تحذر من تجدد الصراع القبلي في جنوب دارفور

أرشيفية
28 ديسمبر 2022 01:25

الخرطوم  (الاتحاد)

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أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات جدية من تجدد أعمال العنف القبلي في قرى منطقة «بليل» بولاية جنوب دارفور، والتي أودت بحياة 11 شخصاً على الأقل وتسببت بفرار الآلاف.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، في بيان أمس، انتشار قوات الأمن، مما جعل الوضع الأمني هادئاً لكن لا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أدت لفرار 16200 شخص إلى مخيمات نزوح.
وأشارت مفوضية العون الإنساني إلى حاجة النازحين للمساعدة الإنسانية بعد فقدان أصولهم والسلع الغذائية أثناء حرق قراهم.
وأفاد البيان أن القرى التي حُرقت يسكنها 10 آلاف شخص من قبيلة «الداجو»، عادوا إليها من مخيمات النازحين في سياق العودة الطوعية أو في إطار العودة الموسمية.
ويعيش 292 ألف شخص في محلية «بليل»، منهم 246 ألف فرد بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2023، وسط توقعات بوصول 43 ألف شخص من سكان المحلية إلى أزمة فوق مستويات انعدام الأمن الغذائي.

الأمم المتحدة
جنوب دارفور
دارفور
السودان
أزمة دارفور
العنف القبلي
أوتشا
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