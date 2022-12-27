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«الشباب» الإرهابية تهاجم قرية في كينيا

«الشباب» الإرهابية تهاجم قرية في كينيا
28 ديسمبر 2022 01:25

نيروبي (الاتحاد)

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لقي شخصان مصرعهما برصاص مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية الذين أشعلوا النيران في منازل عديدة في منطقة ريفية بمقاطعة «لامو» الكينية الساحلية. وأوضحت الشرطة الكينية أنَّ المهاجمين اجتاحوا قرية «تا» على بعد بضعة أميال من المقصد السياحي الشهير لبلدة «لامو» واستهدفوا المنازل بطريقة منسقة. 
وقال المفوض الإقليمي جون إلونجاتا إن المقاتلين هاجموا القرية ليلاً لكن قوات الاحتياط التابعة للشرطة الكينية صدتهم بعد معركة واسعة بالأسلحة النارية، حاثاً السكان المحليين على التعاون مع ضباط الأمن على الأرض.
مما يُذكر أنَّ الهجوم يأتي بعد أسبوع فقط من الهجوم الذي نفذه مسلحون يشتبه في كونهم إرهابيين من حركة «الشباب» على سيارة للشرطة في شمال كينيا، مما أسفر عن مقتل ضابطين ومدني.

حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
كينيا
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