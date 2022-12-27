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محكمة تونسية تقضي بإعدام إرهابي قتل 9 عناصر شرطة

محكمة تونسية تقضي بإعدام إرهابي قتل 9 عناصر شرطة
28 ديسمبر 2022 01:26

تونس (الاتحاد)

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قضت محكمة تونسية، أمس، بالإعدام شنقاً بحقّ الإرهابي خير الدين البرهومي لارتكابه مجزرة «عين السلطان» التي راح ضحيتها 9 عناصر من أفراد الشرطة.
ويتعلّق ملف القضيّة بهجوم عناصر إرهابية تتبع ما تسمى «كتيبة عقبة بن نافع» على دورية من الحرس الوطني التونسي قرب «جبل الشعانبي» في يوليو  2018.
وحوكم البرهومي بتهم تعلّقت بـ«الاعتداء العمد بغرض قلب نظام الحكم وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل ومحاولة قتل شخص وإحداث جروح والإضرار عمداً بالممتلكات العامة والخاصة» وسجنه من أجل ذلك بقية العمر.
كما قضت هيئة الدائرة الجنائية في تونس بالسجن مدّة 48 عاماً بحقّ الإرهابي الثاني مراد الخزري الذي شارك في الهجوم مع خضوعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 أعوام بعد تنفيذ عقوبة السجن.
والإرهابي خير الدين البرهومي، التحق بتنظيم «عقبة بن نافع» المتمركز بـ«جبال الشعانبي» من محافظة القصرين بداية 2013، ليتحول من عنصر إسناد ودعم إلى عنصر مقاتل وحامل للسلاح ضمن الكتيبة، وفق تحقيقات النيابة التونسية.

تونس
القضاء التونسي
مكافحة الإرهاب
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