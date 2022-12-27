الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مخاوف من كارثة إنسانية في أفغانستان

مخاوف من كارثة إنسانية في أفغانستان
28 ديسمبر 2022 01:25

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يندد بـ«حظر طالبان» على الأفغانيات
مسؤول أممي: القيود على الأفغانيات تزعزع استقرار المجتمع

حذرت منظمات دولية من أن أعمال الإغاثة في أفغانستان يمكن أن تنهار بدون موظفات، بحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، فيما علقت عدد من منظمات الإغاثة الدولية عملها في البلاد بعد أن منعت حكومة طالبان النساء من العمل في الهيئات الإنسانية المحلية والدولية.
وجاء الحظر، الذي أعلنته وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، ضمن سلسلة من الإجراءات التي أصدرتها إدارة طالبان مؤخراً والتي أدت إلى تراجع حقوق المرأة في العديد من جوانب الحياة العامة.
وتقول منظمات الإغاثة إن القرار يعرض البلاد لخطر خسارة مليارات الدولارات من المساعدات إذا أغلقت منظمات الإغاثة الدولية عملياتها، وهي أموال ضرورية لدعم الخدمات العامة في أفغانستان وإبقاء الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد بعيداً عن حافة المجاعة وسط الانهيار الاقتصادي.
وأضافت المنظمات في بيان مشترك: «لا يمكننا الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة في أفغانستان بدون موظفاتنا».  وتابع البيان: «بالإضافة إلى التأثير على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، سيؤثر هذا على آلاف الوظائف في خضم أزمة اقتصادية هائلة».
وقالت مديرة المناصرة للمجلس النرويجي للاجئين، بيكي روبي، إنها «فوجئت بالإعلان الذي تم تسليمه في رسالة خلال عطلة نهاية الأسبوع»، مضيفة: «لقد وضعنا في مأزق حقاً».
وأكدت أن تعليق عمليات الإغاثة لم يكن خياراً سهلاً، مشيرة الى أنهم قلقون بشأن التأثير على السكان الذين يحصلون على تلك الخدمات الإنسانية. وأشارت إلى أن المنظمة لا يمكنها قبول التمييز ضد ثلث قوتها العاملة، مما يعني أن الموظفات - وكثير منهن معيلات لأسرهن - قد يواجهن بطالة طويلة الأمد.
من جانبها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إنها أوقفت خدماتها وإنها «شعرت بالفزع والإحباط» بسبب هذه الخطوة.
وأضافت منظمة الإغاثة العالمية إن أكثر من 3000 من موظفيها في البلاد من النساء، وحذرت من أن استبعادهن قد يكون له «عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني».

أفغانستان
طالبان
حركة طالبان
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
ألمانيا ترحب بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا ترحب بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا
اليوم 17:30
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©