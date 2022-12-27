مخاوف من كارثة إنسانية في أفغانستان

عواصم (وكالات)

حذرت منظمات دولية من أن أعمال الإغاثة في أفغانستان يمكن أن تنهار بدون موظفات، بحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، فيما علقت عدد من منظمات الإغاثة الدولية عملها في البلاد بعد أن منعت حكومة طالبان النساء من العمل في الهيئات الإنسانية المحلية والدولية.

وجاء الحظر، الذي أعلنته وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، ضمن سلسلة من الإجراءات التي أصدرتها إدارة طالبان مؤخراً والتي أدت إلى تراجع حقوق المرأة في العديد من جوانب الحياة العامة.

وتقول منظمات الإغاثة إن القرار يعرض البلاد لخطر خسارة مليارات الدولارات من المساعدات إذا أغلقت منظمات الإغاثة الدولية عملياتها، وهي أموال ضرورية لدعم الخدمات العامة في أفغانستان وإبقاء الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد بعيداً عن حافة المجاعة وسط الانهيار الاقتصادي.

وأضافت المنظمات في بيان مشترك: «لا يمكننا الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة في أفغانستان بدون موظفاتنا». وتابع البيان: «بالإضافة إلى التأثير على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، سيؤثر هذا على آلاف الوظائف في خضم أزمة اقتصادية هائلة».

وقالت مديرة المناصرة للمجلس النرويجي للاجئين، بيكي روبي، إنها «فوجئت بالإعلان الذي تم تسليمه في رسالة خلال عطلة نهاية الأسبوع»، مضيفة: «لقد وضعنا في مأزق حقاً».

وأكدت أن تعليق عمليات الإغاثة لم يكن خياراً سهلاً، مشيرة الى أنهم قلقون بشأن التأثير على السكان الذين يحصلون على تلك الخدمات الإنسانية. وأشارت إلى أن المنظمة لا يمكنها قبول التمييز ضد ثلث قوتها العاملة، مما يعني أن الموظفات - وكثير منهن معيلات لأسرهن - قد يواجهن بطالة طويلة الأمد.

من جانبها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إنها أوقفت خدماتها وإنها «شعرت بالفزع والإحباط» بسبب هذه الخطوة.

وأضافت منظمة الإغاثة العالمية إن أكثر من 3000 من موظفيها في البلاد من النساء، وحذرت من أن استبعادهن قد يكون له «عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني».