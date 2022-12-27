بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك

واشنطن (وكالات)

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في غرب ولاية نيويورك، على خلفية العواصف الثلجية التي أودت بحياة نحو 50 شخصاً في أنحاء الولايات المتحدة. وأصدر بايدن إعلاناً طارئاً لمقاطتعي إري وجينيسي، أمس الأول، ووقع الموارد الفيدرالية اللازمة لإدارة الأزمة وتنسيق جهود الإغاثة، حسبما نقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية. وقال بايدن، على تويتر، إنه تحدث مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول، للتأكد من حصول الولاية على كافة الموارد الفيدرالية اللازمة لمواجهة الطقس السيئ وتداعيات العاصفة الثلجية، مضيفاً «نحن على استعداد للتأكد من أن لديهم الموارد التي يحتاجون إليها لتجاوز ذلك».

من جهتها، اعتبرت هوكول أن نيويورك «تخوض حرباً مع الطبيعة»، لافتة إلى أن العاصفة هي «الأكثر تدميراً وبمثابة عاصفة القرن».

وأعربت عن صدمتها من الأوضاع الميدانية وحالة الطرقات بعد نشوب العاصفة، مضيفة في تصريحات صحفية، أن الوضع «لا يزال صعباً». وطالبت هوكول المواطنين بتجنب الخروج من المنازل بسبب تهديد الثلوج وخشية زيادة السيارات العالقة على الطرقات والتي تعرقل بدورها عمليات الإغاثة ووصول سيارات الإسعاف.