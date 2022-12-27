روسيا تطالب أوكرانيا بنزع السلاح

عواصم (وكالات)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، من عدم تلبية أوكرانيا مطلب بلاده بـ«نزع السلاح» والاستسلام بإزالة أي تهديد عسكري لروسيا، وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أن حكومته، تريد عقد قمة لإنهاء الأزمة في فبراير، لكن من دون مشاركة روسيا.

واتهم الغرب بتأجيج الأزمة في أوكرانيا لإضعاف روسيا، واعتبر أن إنهاء الأزمة «يعتمد على أوكرانيا والولايات المتحدة»، مضيفاً «الكرة الآن في ملعب كييف وواشنطن في ما يتعلق بمدة النزاع، ويمكنهما وقف المقاومة التي لا معنى لها في أي لحظة». وكانت كييف وحلفاؤها الغربيون رفضوا عرض بوتين عقد محادثات، في ظل قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية بالصواريخ والقذائف واستمرار موسكو في مطالبة كييف بالاعتراف باحتلالها خُمس البلاد، فيما تؤكد كييف أنها ستقاتل إلى أن تنسحب روسيا.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في ما يتعلق بالمجال النووي «شديد الحساسية»، محذراً من عدم تلبية أوكرانيا مطلب بلاده بـ«نزع السلاح» والاستسلام بإزالة أي تهديد عسكري لروسيا

ووصف لافروف مقترحات موسكو بشأن «نزع السلاح»، في أوكرانيا بأنها معروفة جيداً لكييف، والأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية ويتولى زمام الأمور ويحل المشكلة، إن لم تقم أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها.

وتأتي تصريحات لافروف بعد يومين من تصريح نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أن حكومته، تريد عقد قمة لإنهاء الأزمة لكن من دون مشاركة روسيا. وقال كوليبا إن أوكرانيا تريد قمة «سلام» في غضون شهرين، على أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور الوسيط، مشدداً على أن بلاده لن تجري محادثات مباشرة مع روسيا «إلا بعد محاكمتها على الجرائم» التي ترتكبها في أوكرانيا.

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، في خطابه الليلي المصور إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس «صعب ومؤلم» ويتطلب كل «قوة وتركيز» بلاده.

وتابع «الوضع هناك صعب ومؤلم. القوات الروسية تنشر كل الموارد المتاحة لها، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم».

في الأثناء قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن قواتها صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات روسية استهدفت تجمعين سكنيين بمنطقة لوجانسك و6 تجمعات أخرى بمنطقة دونيتسك.