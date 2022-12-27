جيش كوريا الجنوبية يعتذر لعدم إسقاط مسيّرات «الشمالية»

سيؤول (وكالات)

اعتذر الجيش الكوري الجنوبي أمس، لفشله في إسقاط 5 مسيّرات كورية شمالية عبرت الحدود المشتركة بين البلدين بعدما واجه انتقادات واسعة بسبب عدم جهوزيته. ودفعت عملية التوغل أمس الأول، سيؤول إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشر مقاتلات في الجو ومروحيات هجومية لإسقاط المسيّرات التي حلّقت إحداها قرب العاصمة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة «أمس الأول، غزت 5 مسيّرات تابعة للعدو المجال الجوي لكوريا الجنوبية ورصدها جيشنا وتعقبها، لكننا نعتذر لعدم تمكننا من إسقاطها».

وأقرت هيئة الأركان المشتركة أنه على الرغم من أن الجيش قادر على صد «المسيّرات الهجومية التي تشكّل تهديداً فعلياً»، إلا أن قدرته على رصد وضرب المسيّرات التجسسية الأصغر محدودة.

وأضافت أنه «نتيجة ذلك، فإن افتقار الجيش للجهوزية تسبب بقلق بالغ لدى السكان».

وذكر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول في اجتماع وزاري أمس، بأن الحادثة أظهرت بأن جهوزية الجيش «ضعيفة إلى حد كبير».

وأمر يون بتسريع خطة لإنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات بدون طيار تقوم بعمليات مراقبة واستطلاع لمنشآت كوريا الشمالية العسكرية الرئيسة. وتشمل الخطة إدخال مسيّرات شبح متطورة.