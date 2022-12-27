خريطة طريق من «الجمهوريين» لانتخابات 2024

عبدالله أبوضيف (القاهرة، واشنطن)

أكدت وسائل إعلام أميركية أن نائب الرئيس السابق، مايك بنس، قدم رسمياً الأوراق اللازمة للترشح لانتخابات 2024 الرئاسية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، أمس الأول، فيما قال المتحدث باسم بنس ديفن أومالي إن «نائب الرئيس السابق لم يتقدم للترشح لمنصب الرئيس أمس».

وكان بنس قال في وقت سابق، إنه يفكر في الترشح لانتخابات 2024، لكن «لن يكون هناك قرار حتى تتاح له الفرصة لمناقشة الأمر مع أسرته بعد عطلة الأعياد».

ويعمل المنافسون الجمهوريون المحتملون للرئيس السابق دونالد ترامب على تكثيف مناوراتهم لانتخابات عام 2024، ما يعكس إحساساً متزايداً في الحزب بأن الرئيس السابق أصبح بعيداً عن كونه المرشح الحتمي للحزب، خاصة بعد نتائج الانتخابات النصفية.

ويتطلع نائب الرئيس السابق مايك بنس إلى توظيف مساعدين جدد لجمع التبرعات، كما يتحدث حاكم أركنساس آسا هاتشينسون مع المتبرعين ويدرس مدى قدرته على تمويل حملة انتخابية.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس أعاد بث إعلاناته على «جوجل» و«فيسبوك» لاستهداف الجمهوريين قبل جلسة تشريعية للولاية، يتوقع أن تسلط الضوء على الأسباب التي ستساعده في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

يرى المحلل السياسي الأميركي جون فيليب أن الحزب الجمهوري يمر بأزمة حقيقية تتعلق بخسارته للانتخابات الرئاسية والكونغرس في 2020، ثم خسارة انتخابات التجديد النصفي في 2022، ويعمل الجمهوريون على تفادي خسارة انتخابات 2024، على مستوى الرئاسة أو الكونغرس.

وأضاف فيليب لـ«الاتحاد» أن الجمهوريين يواجهون أزمة أخرى تتعلق بعدم حسم اسم مرشحهم للانتخابات الرئاسية على عكس سيرهم في الانتخابات الأخيرة، ولطالما حسم الحزب اسم مرشحه قبلها بفترة، على الأقل مع التجديد النصفي، لكن الحزب حتى اللحظة منقسم بشكل كبير ما بين دونالد ترامب الذي يبدو تأييده من الحرس القديم، فيما يدفع أغلب الجديد باسم دي سانتس بشكل أكبر خلال الشهور الأخيرة قبل ظهور اسم مايك بنس مؤخراً.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور في القانون الدولي جورج بيصوما لـ«الاتحاد»، إن الأخبار السارة للجمهوريين أن خريطة مجلس الشيوخ للعام 2024 تضعهم في وضع أفضل في المجلس بالمقارنة بالديمقراطيين.

وأوضح بيصوما أن الجمهوريين يمكن أن يفوزوا إذا استطاع المرشح الرئاسي للحزب أن يقنع الناخبين بعدم تقسيم أصواتهم، وأن يكون المرشح الرئاسي قوياً، كي يكون مقنعاً للناخبين بشكل واسع، وهذا الأمر ينطبق على الولايات الكبرى مثل مونتانا، وفيرجينيا، وساعد انتصار الديمقراطيين في ولاية جورجيا في منحهم مساحة كبيرة بالحصول على الأكثرية في مجلس الشيوخ، لذا فالخريطة مؤاتية لهم للاحتفاظ بالمجلس العام 2024.

وقال إنه في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، من المبكر التحدث عنها في الوقت الحاضر، لعدم حسم اسمي مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشكل نهائي، فهناك العديد من الأسماء المرشحة حتى الآن منها ترامب ودي سانتس ومايك بنس، وغيرهم.