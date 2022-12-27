الرئيس الصربي يأمر قواته بحالة التأهب القصوى

بلغراد (وكالات)

أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجيش والشرطة برفع مستوى الجاهزية إلى حالة التأهب القصوى اعتباراً من ليلة 27 ديسمبر الجاري، حسبما أفاد بيان صادر عن وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش، أمس.

وقال فوسيفيتش إن تعليمات الرئيس الصربي بأن يكون الجيش في أعلى مستوى من الاستعداد، يعني أنه الاستعداد للصراع المسلح عند اللزوم.

من جانبه صرح وزير الداخلية براتيسلاف غاسيتش، بأن الرئيس أوعز إلى جهاز الشرطة أيضاً بالتحول إلى حالة التأهب القصوى.

وتصاعد التوتر بين الجارتين صربيا وكوسوفو، عقب محاولة حكومة بريشتينا مطالبة صرب كوسوفو باستبدال لوحات السيارات القديمة القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

ومؤخراً، بدأت كوسوفو نشر المزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، بعد يومين من سماع دوي انفجارات ودوي صفارات إنذار في المدن الواقعة شمالي كوسوفو، قبيل انتخابات مبكرة كانت مقررة في 18 ديسمبر الجاري في 4 بلديات، قبل تأجيلها.