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مجلس الأمن يندد بـ«حظر طالبان» على الأفغانيات

جلسة سابقة لمجلس الأمن (من المصدر)
28 ديسمبر 2022 00:05

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان، منددا بالحظر الذي تفرضه الحكومة التي تقودها حركة طالبان في البلاد على التحاق الفتيات بالجامعات أو العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.

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المصدر: وكالات
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