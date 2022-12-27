أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة
27 ديسمبر 2022 23:50
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا اليوم الثلاثاء في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام أربع سنوات. وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج لأنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس على تعيين سفير لكل بلد لدى الآخر. وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق هو وأردوغان على "العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات" على أساس احترام المصالح المشتركة. وأصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى أردوغان.