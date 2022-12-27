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خبراء يحذرون المملكة المتحدة من رياح وأمطار ليلة رأس السنة

أرشيفية
27 ديسمبر 2022 23:22

تستعد المملكة المتحدة لهبوب رياح وهطول أمطار في ليلة رأس السنة، وحذر خبراء الأرصاد من صعوبة ظروف القيادة الناجمة عن الطقس الرطب خلال الأيام المقبلة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل معتدلة في معظم أنحاء المملكة المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن تضرب الأمطار العاصفة معظم أنحاء إنجلترا وويلز خلال فترة ما بعد عيد الميلاد.

وقد تؤثر الرياح التي تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة بجانب هطول الأمطار بشكل سلبي على احتفالات العام الجديد يوم السبت.

وحث خبراء الأرصاد السائقين الذين يخططون للقيام برحلات خلال الأيام القليلة المقبلة على التحقق من أي تحديثات لتحذيرات الطقس حيث من المتوقع أن تظل الظروف "غير مستقرة".

ونقلت وكالة "برس اسوسييشن" عن جريج ديوهورست الخبير بمكتب الأرصاد الجوية "ربما تكون هناك أمطار غزيرة، ولذلك ربما تكون هناك بعض ظروف القيادة الصعبة في مختلف أنحاء إنجلترا وويلز في الأراضي المرتفعة".

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المصدر: وكالات
بريطانيا
رياح
المملكة المتحدة
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