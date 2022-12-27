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مسؤول أممي: القيود على الأفغانيات تزعزع استقرار المجتمع

فتيات أفغانيات في طريقهن إلى المدرسة بضواحي هرات (أرشيفية)
27 ديسمبر 2022 21:54

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن عمليات الحظر المفروضة على النساء في قطاعي العمل والتعليم في أفغانستان يمكن أن تزعزع استقرار المجتمع وتتسبب في "تداعيات متصاعدة مروعة".

وحذر تورك في جنيف، اليوم الثلاثاء، بقوله "هذه القيود التي يتعذر فهمها والتي يتم فرضها على النساء والفتيات لن تزيد معاناة كل الأفغان فحسب، ولكن أخشى أن تشكل خطراً يتجاوز حدود أفغانستان"، مشيراً إلى الخطر غير المباشر المتمثل في المزيد من موجات اللاجئين.

وأضاف تورك أنه ما من دولة تستطيع البقاء اجتماعياً واقتصادياً إذا ما تم إقصاء نصف السكان.

وتابع أنه علاوة على ذلك، فإن بعض الخدمات الصحية المنقذة للحياة لا يقوم بها إلا العاملات في المنظمات غير الحكومية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه القيود.

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