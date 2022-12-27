مقتل 56 في اشتباكات عرقية بجنوب السودان

قال مسؤول محلي اليوم الثلاثاء إن 56 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات دارت على مدى أربعة أيام بولاية جونقلي بشرق جنوب السودان، بعد أن هاجم شبان من قبيلة النوير مجموعة عرقية أخرى، مشيرا إلى أن معظم القتلى من النوير. وعمليات الثأر والاشتباكات بسبب الماشية والأراضي مستمرة منذ عقود في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في عام 2011. وقال أبراهام كلانج المسؤول الحكومي في إدارية بيبور إن شبانا مسلحين من النوير بدأوا هجومهم على قبيلة المورلي في 24 ديسمبر في مقاطعتي جوموروك وليكوانجول. وأضاف لرويترز عبر الهاتف "الحكومة تقدم مساعدات للقبيلتين لكن القتال لا يزال مستمرا". وقال إن 51 من القتلى كانوا من مهاجمي النوير، فيما قتل خمسة مدافعين فقط من قبيلة المورلي.