السعودية تجدّد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته
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27 ديسمبر 2022 20:45
جدّدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء" أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى".
كانت وزارة الخارجية السعودية أعربت في التاسع عشر من الشهر الحالي عن إدانة واستنكار الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال العراق، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفرد القوات الأمنية العراقية.