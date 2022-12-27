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بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى هذه الدول

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
27 ديسمبر 2022 20:39

 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير  2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.

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المصدر: وكالات
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فلاديميير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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