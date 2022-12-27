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الهند تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات وفاة سياسي روسي

أرشيفية
27 ديسمبر 2022 20:35

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا لكشف ملابسات وفاة سياسي روسي ثري كانت تقارير أفادت بتوجيهه انتقادات للحرب الدائرة في أوكرانيا، وموت رفيق له في فندق فخم، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وعُثر السبت على جثة بافيل أنتوف البالغ 65 عاما غارقا في دمائه أمام جناحه في ولاية أوديشا في شرق الهند حيث كان يمضي عطلة مع ثلاثة أشخاص من التابعية الروسية.
وتأتي وفاة أنتوف بعد يومين على العثور على فلاديمير بيدينوف، أحد أفراد المجموعة المذكورة، مغميا عليه بعد تعرّضه على ما يبدو لنوبة قلبية في الفندق نفسه وتعذّر إنعاشه.
وأعلنت الشرطة أنها تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة وتستجوب عمّال الفندق بانتظار التقارير المفصلة للتشريح، مشيرة إلى عدم إثبات حصول عمل إجرامي حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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