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السيطرة على حريق بمصفاة بالعراق

أرشيفية
27 ديسمبر 2022 19:45

قالت الوكالة الرسمية العراقية اليوم الثلاثاء إن قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصفاة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال مدير الدفاع المدني في أربيل إن حريق المصفاة، التي تقع على طريق الكوير-أربيل، لم يسفر عن وقوع ضحايا.

ولم تتوافر معلومات أخرى حتى الآن.

 

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