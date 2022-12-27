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الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها الى تيغراي

الخطوط الإثيوبية تُوقف استخدام "بوينج 737 ماكس" بعد الكارثة المأساوية
27 ديسمبر 2022 19:48

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الثلاثاء أنها ستستأنف الأربعاء رحلاتها التجارية الى تيغراي بعد توقف استمر 18 شهرا بسبب النزاع الدامي في هذه المنطقة بشمال إثيوبيا.

ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها وفد من الحكومة الاثيوبية لعاصمة المنطقة ميكيلي، علما بأنها الزيارة الرسمية الأولى منذ أكثر من عامين وتشكل مرحلة أساسية في عملية السلام التي بدأت في نوفمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الإثيوبية الوطنية مسفين تاسو في بيان "نحن مسرورون حقا لاستئناف رحلاتنا الى ميكيلي".

واضاف أن "معاودة هذه الرحلات تتيح جمع شمل العائلات وتسهل عودة الأنشطة التجارية وتمنح دفعا للتدفق السياحي وتؤمن فرصا أخرى نادرة ستخدم المجتمع".

واوردت أكبر شركة طيران في إفريقيا أنها ستقوم بتسيير رحلات يومية الى تيغراي، على أن تزيد من وتيرتها بحسب الطلب.

وضمن الوفد الذي زار ميكيلي الاثنين، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإثيوبية إضافة الى رئيسي شركة "إثيو تيليكوم" وبنك إثيوبيا التجاري، وهما طرفان رئيسيان في عودة الخدمات الاساسية التي لم تعد متوافرة في تيغراي منذ أكثر من عام.

تم في السادس من ديسمبر ربط ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية. واعلن بنك إثيوبيا التجاري أكبر مصارف البلاد في 19 منه استئناف عملياته في بعض المدن في موازاة بدء عودة خدمة الاتصالات الهاتفية.

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المصدر: وكالات
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