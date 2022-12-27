تعزيزات أمنية في شمال شرق سوريا غداة اعتداء لـ«داعش»
عناصر في قوات «قسد» لدى جنازة جنود من ضحايا هجوم «داعش» على سجن الحسكة الشهر الماضي (أ ف ب)
27 ديسمبر 2022 18:09
تلاحق قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت حالة استنفار في صفوفها، الثلاثاء، عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، غداة اعتداء في مدينة الرقة في شمال البلاد أسفر عن مقتل ستة مقاتلين أكراد، وفق ما أعلن متحدث باسمها. الاثنين، شنّ تنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً في مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله في سوريا قبل هزيمته في 2019، استهدف مراكز أمنية، قبل أن تحبطه قوات سوريا الديمقراطية وتمنع المهاجمين، وقد قتل أحدهما، من اقتحام سجن قريب يضم مئات الإرهابيين.
وسارع مجلس الرقة المدني، التابع للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، إلى إعلان حالة طوارئ وحظراً للتجول في المدينة التي استعادت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها في العام 2017، إثر معارك ضارية مع التنظيم المتطرف.