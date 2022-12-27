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أوكرانيا تتحدث عن عقد قمة «سلام» فبراير المقبل

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
27 ديسمبر 2022 17:41

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "تمحو" تدريجيا تقدم روسيا وسط قتال عنيف بشرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "الوضع هناك صعب ومؤلم"، في إشارة إلى مواقع في منطقتي لوهانسك ودونيتسك حيث تدافع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت وتشن حملة منذ شهور لاستعادة مدينة كريمينا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، إن أوكرانيا يجب أن تمتثل لمطالب موسكو بالاستسلام الكامل والتنازل عن سيادتها على الأراضي التي تم ضمها للاتحاد الروسي، أو مواجهة استمرار الحرب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن أوكرانيا تريد عقد قمة "سلام" في فبراير المقبل، لكنه أعرب عن شكوكه حيال مشاركة روسيا في القمة.

 

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المصدر: وكالات
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