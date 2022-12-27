إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب الطقس السيء في أميركا

جاءت شركة ساوث وست إيرلاينز على رأس شركات الطيران الأميركية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبذل شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين.

وانخفضت أسهم شركة ساوث وست إيرلاينز التي يقع مقرها في دالاس 3.4 بالمئة عند 34.90 دولار قبل بدء عمليات التداول بعد أن ألغت الشركة 2503 رحلات اعتبارا من الساعة 5.50 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء و2474 رحلة أخرى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات.

وتجتاح عاصفة جوية قادمة من القطب الشمالي وأخرى شتوية قوية يطلق عليها اسم "إليوت" معظم أنحاء الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عطلة عيد الميلاد، مما أجبر شركة ساوث وست إيرلاينز على إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة الماضي.

كما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها، وإن كان ذلك على نطاق أقل بكثير.

وقالت هيلان بيكر، المحللة لدى شركة كوين، في مذكرة "نتوقع أن تتأثر ساوث وست إيرلاينز بشدة (جراء العاصفة) لأنها كانت أسوأ مما تخيلته الشركة ومن المحتمل أن يتضاءل حجم أرباحها بصورة أكبر مقارنة بالخسائر الناجمة عن أي عاصفة عادية أخرى".

وقالت ساوث وست أمس الاثنين إنها قررت مواصلة العمل ولكن مع تخفيض عدد رحلاتها بما يقترب من الثلث "خلال الأيام العديدة المقبلة".