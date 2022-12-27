الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إسرائيل تكشف هوية منفذ هجوم «محطتين للحافلات» بالقدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
27 ديسمبر 2022 17:38

ذكر جهاز الاستخبارات المحلية في إسرائيل، أن شابا من عرب إسرائيل 26 عاما يُزعم أنه نفذ هجوما بالقنابل في محطتين للحافلات بالقدس في الشهر الماضي.

وقال جهاز الأمن العام (شاباك) اليوم الثلاثاء، بعد رفع التعتيم الإخباري، إن المهندس الميكانيكي تم اعتقاله في 29 من نوفمبر.

وأفادت تقارير بأنه من الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي 23 من نوفمبر، انفجرت قنابل في تتابع سريع، بمحطتي حافلات في منطقة القدس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وكشف التحقيق أن الرجل كان يتصرف بمفرده وأنه كان يخطط للجريمة منذ فترة طويلة، بحسب ما ورد في بيان جهاز الامن العام.

أخبار ذات صلة
تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع
أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة
المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
إسرائيل
القدس
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©