الصين تستأنف إصدار جوازات السفر الجديدة مع انتهاء قيود كوفيد

أعلنت الصين أنها ستبدأ في إصدار جوازات سفر جديدة وتصاريح سفر إلى هونج كونج لسكان البر الرئيسي مع رفعها لبعض معوقات السياحة بعد ثلاث سنوات من قيود جائحة كورونا الصارمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة الهجرة الوطنية في إعلان لها عبر حسابها على تطبيق "وي تشات" أن الحكومة سوف تستأنف أيضا إقامة نقاط التفتيش السريعة على الحدود مع هونج كونج وماكاو من بين الإجراءات المقرر أن تبدأ في 8 يناير المقبل.

كما سيتم استئناف نظر الطلبات المقدمة من الأجانب لتمديد أو تجديد التأشيرات الخاصة بهم.

ولم يتم إصدار أي تأشيرات سفر لدخول هونج كونج منذ أوائل عام 2020 وتوقفت الدولة عن منح جوازات سفر جديدة في أغسطس 2021 لأي أسباب غير ضرورية أو غير عاجلة.