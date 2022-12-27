الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تستأنف إصدار جوازات السفر الجديدة مع انتهاء قيود كوفيد

الصين تستأنف إصدار جوازات السفر الجديدة مع انتهاء قيود كوفيد
27 ديسمبر 2022 16:41

أعلنت الصين أنها ستبدأ في إصدار جوازات سفر جديدة وتصاريح  سفر إلى هونج كونج لسكان البر الرئيسي مع رفعها لبعض معوقات السياحة بعد ثلاث سنوات من قيود جائحة كورونا الصارمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة الهجرة الوطنية في إعلان لها عبر حسابها على تطبيق "وي تشات" أن الحكومة سوف تستأنف أيضا إقامة نقاط التفتيش السريعة على الحدود مع هونج كونج وماكاو من بين الإجراءات المقرر أن تبدأ في 8 يناير المقبل.

أخبار ذات صلة
اليابان تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» في يوم واحد
الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد جديدة للقادمين من الصين

كما سيتم استئناف نظر الطلبات المقدمة من الأجانب لتمديد أو تجديد التأشيرات الخاصة بهم.

 

ولم يتم إصدار أي تأشيرات سفر لدخول هونج كونج منذ أوائل عام 2020 وتوقفت الدولة عن منح جوازات سفر جديدة في أغسطس 2021 لأي أسباب غير ضرورية أو غير عاجلة.

المصدر: د ب أ
الصين
فيروس كورونا
فيروس
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©