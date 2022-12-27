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اليونان تعتزم زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي

اليونان تعتزم زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي
27 ديسمبر 2022 12:56

تعتزم الحكومة اليونانية زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بعد 14 عاما، بصورة طفيفة، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن موظفي القطاع العام بوسعهم أن يتوقعوا زيادة رواتبهم اعتباراً من الأول من يناير من عام 2024. وقد بدأ بالفعل إعادة تشكيل نظام رواتب موظفي الحكومة الجديد، ومن المتوقع أن تجرى المشاورات الأولى بشأنه في مارس 2023، بهدف عرض مشروع القانون النهائي على البرلمان للتصويت عليه في سبتمبر من نفس العام.

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من ناحية أخرى، قال مصدر رفيع في وزارة المالية إنه قد تم احتساب المبلغ الإضافي للراتب بالنسبة لموظفي القطاع العام بواقع 500 مليون يورو. وقد تم تضمين المبلغ في الخطة متوسطة الأجل لعام 2024، وتمت الموافقة عليه بالفعل من جانب مؤسسات منطقة اليورو.

المصدر: د ب أ
اليونان
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