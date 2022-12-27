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كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"

كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
27 ديسمبر 2022 09:05

أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، الاثنين، عن أول حالة إصابة بـ "الأميبا الآكلة للدماغ"، أو ما تعرف بـ " النيجلرية الدجاجية" .

وأفادت وزارة الصحة، بأن مواطنا كوريا جنوبيا في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فها 4 أيام، نتيجة إصابته بـ "النيجلرية الدجاجية" التي تدمر أنسجة الدماغ.

يذكر أن "النيجلرية الدجاجية"، هي أحد أنواع الأميبا، وتوجد في بحيرات المياه العذبة الدافئة، والأنهار، والقنوات، والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف حيث تستهدف الدماغ وتدمر أنسجته.

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وأوضحت الوزارة، أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، إلا أنها طلبت من السكان الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.

وتعتبر هذه الإصابة الأولى في كوريا الجنوبية، وأعلنت أول حالة إصابة بالاميبا في الولايات المتحدة عام 1937.

وبحلول العام 2018  بلغ عدد الإصابات بـ الأميبا آكلة الدماغ 381 حالة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والهند، وتايلاند.

المصدر: وكالات
الدماغ
كوريا الجنوبية
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