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مصر تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات

مصر تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات
27 ديسمبر 2022 07:26

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن مركز الزلزال كان على بعد 26 كيلومتراً جنوب غرب الطور بمحافظة جنوب سيناء، وعلى عمق 9.61 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن سكان عدد من المحافظات بينها القاهرة شعروا بالزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

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المصدر: وكالات
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