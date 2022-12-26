3 قتلى بقصف أوكراني استهدف العمق الروسي

كييف (وكالات)



أسقطت القوات الروسية، أمس، طائرة مسيرة أوكرانية قرب قاعدة للقاذفات بعيدة المدى في العمق الروسي، بينما قالت أوكرانيا، إن الروس شنوا موجات من القصف المدفعي الثقيل على مدنها في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيرّة على قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف الروسية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية في قاعدة إنجلز الطائرة المسيرة قبل تنفيذ هجومها، مشيرة إلى أن معدات الدفاع الجوي في القاعدة لم تتضرر.

وقالت وكالة أنباء «أر بي سي» الأوكرانية، إن انفجارين وقعا، وذكر موقع «بازا» الإخباري الروسي، نقلاً عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسُمع دوي انفجار.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن القوات الروسية تعمل «على مدار الساعة» في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء عن بيان للوزارة، أن أطقم أنظمة إس-300 في «تتخذ مواقع جديدة» لأنظمة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى الروسية، مضيفة أن «وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تواصل العمل في مناطق المواقع الجديدة في مهام قتالية على مدار الساعة».

ومع دخول الأزمة شهرها الحادي عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول، إنه مستعد للتفاوض وأنحى باللائمة على أوكرانيا وحلفائها الغربيين في عدم الدخول في المحادثات.

لكن قواته استمرت في هجماتها بلا هوادة، حيث قال الجيش الأوكراني في وقت مبكر أمس، إن عشرات المدن تعرضت للقصف في مناطق متعددة.

وقال الجيش الأوكراني «يتواصل القصف المدفعي للمناطق المأهولة بطول الضفة اليمنى من نهر دينبرو باتجاه خيرسون»، مضيفاً أن القوات الأوكرانية شنت هجمات على 20 هدفاً روسياً تقريباً. وتعرضت قاعدة إنجلز الجوية لهجوم سابق في الخامس من ديسمبر فيما وصفته روسيا بأنه هجوم طائرات مسيرة على قاعدتين جويتين روسيتين في ذلك اليوم.

لافروف: على الغرب أن يتفاوض «شاء أم أبى»

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، الولايات المتحدة بأنّها تدفع الدول لاتخاذ مواقف «أكثر عدائية» تجاه موسكو، محذراً من أن الغرب سيشهد قريباً انخفاضاً خطيراً في قدرته على «توجيه الاقتصاد العالمي» وسيكون مجبراً على التفاوض، بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها.

وقال لافروف خلال لقاء مع قادة وسائل الإعلام الروسية، إن الغرب سيتعين عليه التفاوض، بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة تهدف لتحديد «نهاية التاريخ» وهيمنتها الكاملة، مؤكداً أنّ مسار التاريخ وتشكيل عالم متعدد الأقطاب لا يمكن إيقافهما.

ومضى المسؤول الروسي قائلاً: «ما نراه الآن من محاولات من جانب الولايات المتحدة للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا، والانضمام للعقوبات ضدها، يجسد تنبؤات (الفيلسوف والسياسي الاقتصادي الأميركي) فرانسيس فوكوياما بنهاية التاريخ على أرض الواقع».

لكنه أكد على أن «التاريخ لا ينتهي، ولا توجد نهاية للتاريخ، الذي يتجه موضوعياً نحو عالم متعدد الأقطاب».