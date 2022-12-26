11 قتيلاً وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات الفلبين

مانيلا (وكالات)

أعلنت السلطات الفلبينية، أمس، مقتل 11 شخصاً في عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في يوم عيد الميلاد وأجبرت حوالى 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم.

وقالت السلطات الفلبينية، أمس، إن 11 شخصاً قتلوا وفقد 19 آخرون بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد وشرقها.

وضربت الفيضانات جنوب البلاد أمس الأول، يوم الاحتفال بعيد الميلاد أهم عطلة في هذا البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه.

وقال حاكم مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال للإذاعة الحكومية، إن الأنهار فاضت وغمرت قرى ريفية وطرقاً سريعة، وكذلك مدينتي أوزاميز وأوروكويتا.

وحول عاصمة المقاطعة أوروكويتا التي يبلغ عدد سكانها 72 ألف نسمة، أوضح أن المياه غمرت قلب المدينة، بما في ذلك السوق، وقطعت الكهرباء، ولم تكن هناك إشارة «للاتصالات الهاتفية»، مضيفاً، «شهدنا فيضانات من قبل، لكن هذه أسوأ معدلات لهطول الأمطار وتدفق المياه على الإطلاق».

وقال مسؤول الدفاع المدني روبنسون لاكر: إن «المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق، لكن الأمطار توقفت أمس».

ومن 45700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفاً من سكان جينغوغ.

وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات.

وظهر في صور نشرها خفر السواحل رجال إنقاذ يرتدون بزات برتقالية وهم يحتضنون أطفالاً بعد انتشالهم من منازلهم ليلاً، في مياه فيضانات يصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر. ولقي 7 أشخاص مصرعهم - معظمهم غرقاً - في كلارين ومدينتي خيمينيز وتوديلا الجنوبيتين المجاورتين.

ذكر مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن الأمطار الموسمية الغزيرة، أمس الأول، تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو. وقال خفر السواحل، إنه أنقذ أيضاً 23 صياداً على متن قاربين انقلبا عندما ضربتهما أمواج كبيرة قبالة مدينة زامبوانغا بجنوب البلاد، الأحد، فيما ما زال 19 شخصاً مفقودين معظمهم من صيادي السمك على ساحل المحيط الهادئ في البلاد، كانوا قد أبحروا للعمل على الرغم من الظروف القاسية.

ويشهد الأرخبيل كوارث طبيعية باستمرار، حيث أدت العاصفة الاستوائية الشديدة نالغاي في أكتوبر 2022، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد أودت بحياة 150 شخصاً على الأقل. وارتفعت حصيلة عاصفة شتوية ترافقها رياح جليدية تجتاح وسط الولايات المتحدة وشرقها منذ أيام الى 32 قتيلاً، وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد.

وعثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية (ان دبليو اس) في أحدث نشرة لها أنها تتوقع تساقط بين ثلاثين وستين سنتمتراً من الثلوج ليلا. وأضافت «سيظل معظم شرق الولايات المتحدة في برد شديد قبل أن تصبح أكثر اعتدالًا اليوم».