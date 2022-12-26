الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«تريندز»: المصالحات مكسب للإنسانية وتراث للبشرية

«تريندز»: المصالحات مكسب للإنسانية وتراث للبشرية
27 ديسمبر 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دراسة لـ «تريندز» حول ظاهرة غسل الأموال وتأثيرها على النظام المالي العالمي
مكتبة الإسكندرية تشيد بجهود «تريندز» البحثية العالمية

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان: «المصالحة الوطنية الرواندية.. دراسة لنموذج أفريقي»، بينت أن السلم في العالم عموماً، وفي القارة الأفريقية خصوصاً، مسألة جوهرية للأفراد والجماعات والدول، وأن السبل المؤدية إليه بما في ذلك المصالحات الناجحة أو الأخرى المتعثرة هي مكسب للإنسانية وتراث للبشرية وخبرة اجتماعية، مشيرة إلى أن النماذج الأفريقية المتنوعة كحالة رواندا مثلاً تتقاطع مع غيرها من تجارب العالم الحية، في كونها جسراً للعبور إلى الأمن والاستقرار.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها د. هارون باه الباحث السنغالي المختص في الشؤون الأفريقية، أن رواندا تمتلك مفاتيح صناعة المستقبل لأجيالها الناشئة من أمن مستتب، وتعليم نوعي، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا التي تبدأ مع التلاميذ في المدارس الابتدائية، مشيرة إلى أن هذه العناصر تتكامل فيما بينها، لصنع حياة أرقى للروانديين بعد تجاوز عتبات الموت المحققة.
وذكرت الدراسة، التي جاءت ضمن البرامج البحثية حول الاستقرار وإعادة البناء بعد النزاعات، أن السلام الحقيقي والشامل في المنطقة لن يتم إلا وفق خطة جماعية تستجيب لتطلعات الشعوب من الحرية والعدالة والأمان؛ وعبر تلك الدعائم الأساسية والجوهرية يمكن أن يشيد مشروع المصالحة السياسية الرواندية المتكاملة أفقياً وعمودياً.
وقالت: إن التجربة الرواندية في السلم والمصالحة تقدم بعض الدروس، من أبرزها أن الصراع الرواندي أثبت قدرة الجوار وتأثير المحيط الجيوسياسي القريب على إنهاء الحرب وتسوية الخلافات والدخول في الحوار تمهيداً لمسلسل السلام، بقيادة قوات الجبهة الوطنية الرواندية بمساعدة أوغندية.
كما بينت الدراسة أهمية إنشاء تجمع اجتماعي وثقافي يستوعب الإثنيات والعرقيات الممتدة العابرة للدول كما هي الحال في منطقة البحيرات الكبرى.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
نصائح للسلامة في الأجواء الماطرة
الإمارات
الإمارات.. نصائح للسلامة في الأجواء الماطرة
اليوم 09:11
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©