«تريندز»: المصالحات مكسب للإنسانية وتراث للبشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان: «المصالحة الوطنية الرواندية.. دراسة لنموذج أفريقي»، بينت أن السلم في العالم عموماً، وفي القارة الأفريقية خصوصاً، مسألة جوهرية للأفراد والجماعات والدول، وأن السبل المؤدية إليه بما في ذلك المصالحات الناجحة أو الأخرى المتعثرة هي مكسب للإنسانية وتراث للبشرية وخبرة اجتماعية، مشيرة إلى أن النماذج الأفريقية المتنوعة كحالة رواندا مثلاً تتقاطع مع غيرها من تجارب العالم الحية، في كونها جسراً للعبور إلى الأمن والاستقرار.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها د. هارون باه الباحث السنغالي المختص في الشؤون الأفريقية، أن رواندا تمتلك مفاتيح صناعة المستقبل لأجيالها الناشئة من أمن مستتب، وتعليم نوعي، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا التي تبدأ مع التلاميذ في المدارس الابتدائية، مشيرة إلى أن هذه العناصر تتكامل فيما بينها، لصنع حياة أرقى للروانديين بعد تجاوز عتبات الموت المحققة.

وذكرت الدراسة، التي جاءت ضمن البرامج البحثية حول الاستقرار وإعادة البناء بعد النزاعات، أن السلام الحقيقي والشامل في المنطقة لن يتم إلا وفق خطة جماعية تستجيب لتطلعات الشعوب من الحرية والعدالة والأمان؛ وعبر تلك الدعائم الأساسية والجوهرية يمكن أن يشيد مشروع المصالحة السياسية الرواندية المتكاملة أفقياً وعمودياً.

وقالت: إن التجربة الرواندية في السلم والمصالحة تقدم بعض الدروس، من أبرزها أن الصراع الرواندي أثبت قدرة الجوار وتأثير المحيط الجيوسياسي القريب على إنهاء الحرب وتسوية الخلافات والدخول في الحوار تمهيداً لمسلسل السلام، بقيادة قوات الجبهة الوطنية الرواندية بمساعدة أوغندية.

كما بينت الدراسة أهمية إنشاء تجمع اجتماعي وثقافي يستوعب الإثنيات والعرقيات الممتدة العابرة للدول كما هي الحال في منطقة البحيرات الكبرى.