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قتيل وجرحى بقصف إرهابي على تعز

فرق إزالة الألغام الحوثية في مديرية الخوخة بالساحل الغربي (أ ف ب)
27 ديسمبر 2022 01:37

عدن (الاتحاد)

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إرهاب «الحوثي» يخرج أكبر مستشفى في تعز عن الخدمة

قتل مدني يمني وأُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، أمس، بقصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية غربي مدينة تعز.
 وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية قصفت بعدد من قذائف المدفعية، أحياء «المطار وبير باشا» غربي المدينة المحاصرة منذ 8 سنوات.
 وبحسب المصادر، فإن إحدى القذائف سقطت بجوار مستشفى «العود التخصصي» في حي «بير باشا»، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير أحد المحال التجارية بالكامل.
 يأتي هذا الهجوم الإرهابي ضمن الجرائم الحوثية اليومية بحق سكان مدينة تعز، حيث وثّقت منظمات حقوقية سقوط آلاف المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط صمت دولي مريب.
وفي سياق آخر، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1028 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف محافظات اليمن.
وأوضح المركز، في بيان له، أن الألغام المنزوعة، منها 26 لغماً مضاداً للأفراد، و161 لغماً مضاداً للدبابات، و827 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 3435 لغماً، مشيراً إلى أن عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» بلغ 378 ألفاً و636 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن.

اليمن
تعز
الحوثيين
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