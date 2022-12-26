لبنان.. اعتقال عنصر من «حزب الله» للاشتباه بتورطه بقتل جندي إيرلندي

بيروت، لندن (الاتحاد)

لم يكن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذين صوتوا في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي بالموافقة على توسيع تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يعلمون أن الرد على هذه الخطوة من جانب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، سيتجاوز مجرد التصريحات الغاضبة، التي أدلت بها قياداتها، ليصل إلى حد التورط المحتمل في استهداف القوة بهجوم مسلح، أودى بحياة أحد عناصرها.

ورغم تظاهر الحزب بمساعدة السلطات اللبنانية على التعرف على منفذي الهجوم، الذي وقع منتصف الشهر الجاري في منطقة «العاقبية» جنوبي البلاد، فإن ذلك لم ينطل على المراقبين، الذين أشاروا إلى أن بصمات الجماعة الدموية، تبدو بوضوح على الاعتداء، الذي استهدف دورية من قوة «اليونيفيل»، وأدى كذلك إلى جرح ثلاثة من عناصرها.

وقال مصدر أمني: إن الجيش اللبناني اعتقل مطلع الأسبوع، مشتبهاً به رئيسياً من أنصار ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، في مقتل جندي إيرلندي من قوات «اليونيفيل».

فالهجوم وقع في منطقة تخضع لسيطرة كاملة من «حزب الله»، كما أنه جاء في وقت كان فيه التوتر يسود العلاقات المعقدة من الأصل بينه وبين القوة الأممية، التي أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتشكيلها في مارس 1978، وتتألف من 10500 عنصر من 48 دولة، من بينها إيرلندا، التي ينتمي إليها الجندي، الذي أدى الاعتداء الأخير لمقتله.

فضلاً عن ذلك، حفلت السنوات الماضية، كما قال خبراء لصحيفة «آيريش تايمز» الإيرلندية، بوقائع تحرش فيها الحزب ومسلحوه وأنصاره، بعناصر الـ«يونيفيل»، وهو ما وَثَقَّته سجلات الأمم المتحدة منذ عام 2006، عبر تقارير أشارت إلى تعرض القوة الأممية لأعمال عنف وقيود على تنقلاتها، خاصة في الجنوب اللبناني.

وأكد الخبراء أن «حزب الله» سعى خلال الفترة الأخيرة، للنأي بنفسه ظاهرياً عن هذه التحرشات، عبر تكليف عناصر تابعين له يرتدون زياً مدنياً بالقيام بها، لتمكينه من الزعم بأنها نُفِذَت من جانب سكان الجنوب، لا من قبل مسلحيه، وهو ما تكرر مع هجوم «العاقبية» قبل أقل من أسبوعين.

وازدادت العلاقات الشائكة بين الحزب الإرهابي و«اليونيفيل» تعقيداً، بعد تمديد ولاية القوة قبل نحو 4 أشهر وتوسيع نطاق تفويضها، بحيث يتسنى لها أن تجري عملياتها بشكل مستقل، وألا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

فقد سارع مسؤولو «حزب الله» حينذاك، إلى انتقاد تلك الخطوة، التي صدرت بإجماع مجلس الأمن الدولي، زاعمين أنها تمثل «انتهاكاً للسيادة اللبنانية».

وأشار متابعون للشأن اللبناني إلى أن هذه المزاعم العدائية والتصريحات النارية مهدت الطريق، على الأرجح، لوقوع اعتداء «العاقبية»، الذي يشكك كثيرون في إمكانية أن تسفر التحقيقات، التي تجريها السلطات في بيروت بشأنه، عن أي نتائج.