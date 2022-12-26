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بغداد تتوعد التنظيم الإرهابي بضربات موجعة

بغداد تتوعد التنظيم الإرهابي بضربات موجعة
27 ديسمبر 2022 01:36

بغداد (الاتحاد)

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كشفت وزارة الداخلية العراقية عن أنها بصدد توجيه ضربات موجعة لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي نفذ سلسلة عمليات ضد المدنيين والعسكريين العراقيين، خلال الأيام القليلة الماضية، وراح ضحيتها العشرات، منهم ما بين قتلى وجرحى.
وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن السلطات مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية تستهدف عصابات «داعش» الإرهابية، بالإضافة إلى العمليات النوعية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والضربات الجوية المؤثرة، مبيناً أن «التهديدات الإرهابية ما تزال موجودة في بعض المناطق البعيدة والنائية». وأضاف أن «هناك إرادة لدى الحكومة ووزارة الداخلية لرفع الفاعلية، من خلال خطة وإجراءات منسقة لدعم أجهزة الاستخبارات والقطعات الأمنية، وإعادة النشر والتنسيق مع القوة الجوية»، لافتاً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية». جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص»، موجهاً القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر «داعش» الإرهابية، وتحد من حركتهم.

بغداد
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داعش
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