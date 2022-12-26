«الدينار العراقي» يسجل مستوى قياسياً أمام الدولار

هدى جاسم (بغداد)

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أمس، أعلى مستوى له بشكل غير مسبوق.

وتجاوز سعر الدولار، أمس، 155 ألف دينار لكل 100 دولار، مما تسبب في حالة من الارتباك في حركة السوق العراقية.

ووصف المركزي العراقي في بيان، قبل عدة أيام، الارتفاع بـ«البسيط»، مؤكداً أن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات.

ووصفت وسائل إعلام عراقية ما تشهده سوق صرف العملات الأجنبية من ارتفاع خلال الساعات الـ 24 الماضية بأنه «جنوني وغير مبرر وأصاب العراقيين بصدمة كبيرة جراء الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار».

وذكرت أن «هذا الارتفاع أثر بشكل سلبي على أغلبية الشعب لاسيما محدودي الدخل والطبقات الفقيرة على الرغم من تعهد الحكومة العراقية والبنك المركزي بالسيطرة على سعر صرف الدولار».

ويأتي ارتفاع بسعر صرف الدولار في ظل انتعاش غير مسبوق في احتياطيات البنك المركزي العراقي التي من المرجح أن تصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي، فضلاً عن استقرار صادرات النفط الخام العراقية بمعدل يتجاوز 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً.

وشكك خبراء اقتصاد ونواب عراقيون بتبريرات المركزي العراقي، مشيرين إلى مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، والتي قد تعني دخول العراق في مرحلة جديدة من التضخم خاصة مع اعتماده على الاستيراد وبنسب عالية جداً.