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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب إفريقيا إلى 18 قتيلاً

من جنوب أفريقيا
27 ديسمبر 2022 00:54

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا الاثنين ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة تقلّ غازا مسالا قرب جوهانسبرغ السبت إلى 18 قتيلا.
ولقي عشرة أشخاص مصرعهم السبت عندما علِقت الشاحنة المليئة بالغاز المسال في نفق قرب مستشفى في بوكسبرغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.
وذكرت السلطات في بيان أن الحادث "تسبّب في تسرّب وأدى إلى هذا الانفجار الضّخم الذي خلّف أضرارا جسيمة" في محيط 500 متر.
وأضافت وزارة الصحة "توفي ثمانية أشخاص آخرين منذ ذلك الحين متأثرين بحروق وإصابات خطيرة". وكانت آخر حصيلة الأحد قد أعلنت مقتل خمسة عشر شخصا.
ومن بين القتلى تسعة موظفين في مستشفى تامبو الذي تحطم عدد من نوافذه وانهارت بعض سقوفه. والضحايا هم سائق وثماني ممرضات.
كما أصيب 37 موظفا في المستشفى بحروق خطيرة، وهم 24 مريضًا في قسم الطوارئ و13 من طاقم التمريض كانوا في الممرات وبعضهم في ساحة انتظار المستشفى، وفق البيان.
ولا يزال المستشفى مغلقًا حتى إشعار آخر.

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