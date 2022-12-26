القاهرة تستضيف مشاورات ليبية بين «النواب» و«الدولة»

حسن الورفلي (بنغازي)

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، مباحثات ليبية بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، للتشاور حول سبل استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري للاتفاق على قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية لـ«الاتحاد».

وأشارت المصادر الليبية إلى أن الاجتماعات التي ستحتضنها القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستدفع نحو تقريب وجهات النظر بين رئيسي البرلمان والدولة، وتعزيز إجراءات الثقة بينهما وتشجيعهما على حسم «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وفي السياق، دعت السفارة الأميركية في ليبيا، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة وجميع الجهات الفاعلة للتوصل إلى اتفاق سريع على «قاعدة دستورية» تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة في بيان: إنه «سيتم استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في حالة عدم تمكن مجلسي النواب والدولة من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خريطة طريق انتخابية نزيهة».

ودعات جميع الجهات الفاعلة والفاعلين الرئيسين إلى العمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وجددت السفارة الأميركية التزامها بدعم حوار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مع استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً أن «الليبيين يستحقون حكومة وسلطة تشريعية موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة ليبيا».

وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري أعلن تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.

من جانبه، رد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، ثقته، في مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.