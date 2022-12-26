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الصومال: تدمير مراكز سرية تابعة لـ «الشباب» جنوبي البلاد

جنود صوماليون في محافظة شبيلي السفلى (من المصدر)
27 ديسمبر 2022 01:37

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلنت السلطات الصومالية، أمس، تدمير مراكز سرية تابعة لميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية عسكرية مشتركة في مناطق عدة بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن ضباط قادوا العملية العسكرية قولهم، إن القوات المسلحة تمكنت أيضاً من تدمير ما أطلق عليه الإرهابيون بـ«محاكم» لأخد الأموال من المدنيين بشكل إجباري. 
وأشارت الوكالة إلى تمكن قوات مشاركة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الشرطة الخاصة من إغلاق الطرق التي تستخدمها تلك الميليشيات لنقل المتفجرات، وذلك أثناء العملية العسكرية. 
وكانت القوات المسلحة الصومالية ألقت القبض، أمس الأول، على بعض الزعماء المحليين بتهمة الذهاب والتحاكم إلى ميليشيات «الشباب» وذلك في ولاية «غلمدغ» بوسط البلاد. 
ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة «عادادو» التابعة للولاية فارح ديري ورسمي قوله، إن «المقبوض عليهم اخترقوا توجيهات الحكومة الفيدرالية بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدل وفق القوانين المرسومة للدولة». كما نقلت عن قائد الفرقة 21 بالجيش الصومالي العقيد حسن محمد أبوبكر إشارته إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت أصدرت بياناً بتجريم التعامل مع تلك الميليشيات الإرهابية.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
تنظيم القاعدة الإرهابي
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