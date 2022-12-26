إثيوبيا.. وفد حكومي رفيع المستوى يزور «تيجراي»

أديس أبابا (وكالات)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، عن توجه وفد حكومي رفيع المستوى إلى إقليم «تيجراي»، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة «إينا» الرسمية عن مكتب الاتصال الحكومي، أن وفداً من مسؤولي الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس مجلس النواب تاجيسي تشافو، غادر إلى مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم «تيجراي»، للإشراف على تنفيذ القضايا الرئيسة في اتفاق السلام وفق الخطة الموضوعة لها.

وأوضحت الوكالة أن الوفد هو الأول من نوعه كهيئة حكومية اتحادية رفيعة المستوى تزور ميكيلي منذ عامين، مشيرةً أن هذا يعد مؤشراً على أن الاتفاق في حالة جيدة.

ونوهت الوكالة أن الوفد يشمل أيضاً أعضاء من لجنة الحوار الوطني.

ومطلع نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي اتفاق الأطراف في إثيوبيا على وقف دائم للأعمال العدائية، في الصراع المستمر منذ عامين.

وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر، على نزع سلاح «متمردي تيجراي»، واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

واتفق طرفا النزاع أيضاً على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في «تيجراي»، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.