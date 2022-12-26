3 قتلى بتحطم مروحية في النيجر

نيامى (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص، أمس، في تحطم مروحيتهم العسكرية فوق قاعدة للجيش النيجيري بالقرب من مطار نيامي الدولي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في النيجر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان: «تحطمت مروحية من طراز MI-17 تابعة للقوات المسلحة النيجيرية لدى عودتها من رحلة تدريب روتينية، أثناء هبوطها في مدرج عسكري في مطار نيامي».

وأضافت: «للأسف توفي أفراد الطاقم الثلاثة، ضابط وضابط صف من النيجر ومدرب أجنبي، على الفور رغم جهود رجال الإنقاذ لاحتواء الحريق». وأشار البيان إلى أن لجنة تحقيق شُكلت على الفور لتحديد أسباب هذا الحادث.