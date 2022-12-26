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2022.. أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي ضدّ أوكرانيا

تعبيرية
27 ديسمبر 2022 00:36

تمكّنت أجهزة الأمن السيبراني الأوكرانية من تحييد أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي منذ بداية العام، وفق ما أكد مسؤول أوكراني الاثنين.

وقال رئيس قسم الأمن السيبراني في دائرة الأمن الأوكرانية إيليا فيتيوك في مقابلة مع تلفزيون «ماي يوكراين»، إن «الدولة المعتدية تشنّ في المتوسط أكثر من عشرة هجمات إلكترونية يومياً. لكن لحسن الحظّ أن المجتمع الأوكراني لم يسمع بمعظمهما».

وأضاف «لقد دخلنا عام 2022 وخلفنا ثماني سنوات من الخبرة في الحرب الهجينة... في لحظة الغزو، كنا مستعدين لأسوأ السيناريوهات».

وبحسب هذا المسؤول، تم تسجيل نحو 800 هجوم إلكتروني في عام 2020، وأكثر من 1400 هجوم في عام 2021، وتضاعف الرقم ثلاث مرات في عام 2022.

وتابع فيتيوك «تم صدّ هجمات إلكترونية ضخمة في يناير وفبراير مثّلت بالنسبة لنا تدريبات إضافية قبل الغزو الروسي».

وأكد أن موسكو تستهدف خصوصا قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والمنشآت العسكرية، فضلاً عن قواعد البيانات الحكومية ومصادر المعلومات.

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