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مقتل 10 بانفجار حافلة ركاب في بوركينا فاسو

عناصر من جيش بوركينافاسو
26 ديسمبر 2022 23:23

قالت حكومة بوركينا فاسو، في بيان اليوم الاثنين، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار لغم أرضي في حافلة ركاب بشرق البلاد في عيد الميلاد.

وكانت الحافلة في طريقها من بلدة فادا نجورما التجارية التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن العاصمة واجادوجو وتتجه إلى بلدة كانتشاري القريبة من الحدود مع النيجر.

ولم يعلن أحد مسؤوليته، لكن الهجوم وقع في منطقة تقاتل فيها الحكومة متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.

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المصدر: وكالات
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