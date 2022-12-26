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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كوسوفو

عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كوسوفو
26 ديسمبر 2022 22:54

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بین دولة الإمارات وكوسوفو وتطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، وتبادل سموه مع معالي شوارتز وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وكوسوفو ترتبطان بعلاقات ثنائية متنامية، وتتطلعان إلى تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة في ظل دعم واهتمام قيادتي البلدين.

وشدد سموه على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون وتعزيز الحوار المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخیر على شعبيهما.

ومن جانبها أكدت معالي شوارتز حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون مع دولة الإمارات التي تحتل مكانة رائدة عالمياً وتشهد تطوراً وتقدماً في العديد من المجالات، مضيفة أن بلادها ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات وثيقة.

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