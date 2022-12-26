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هل تنجح أوكرانيا في مهمتها بشأن روسيا في مجلس الأمن؟

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على سفارة باكستان في كابول
26 ديسمبر 2022 22:13

ستطلب أوكرانيا الاثنين إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي، غداة تصريحات جديدة للرئيس فلاديمير بوتين اتهم فيها الغرب باتباع سياسة "فرق تسد"، بينما أدى هجوم جديد بمسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية إلى سقوط ثلاثة قتلى.
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد "غدا (الاثنين) سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟".
وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق"، مشيرا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.
وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح عليه روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".
من جهة أخرى، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ليل الأحد الاثنين طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

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المصدر: وكالات
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روسيا
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