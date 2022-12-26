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أنقرة تستدعي سفير فرنسا بعد هجوم باريس

من احتجاجات للأكراد بباريس
26 ديسمبر 2022 20:18

أكد مصدر دبلوماسي أن أنقرة استدعت الاثنين سفير فرنسا على خلفية "دعاية مناهضة لتركيا" اعتبرت أنها صادرة عن نشطاء من حزب العمال الكردستاني بعد مقتل ثلاثة أكراد بالرصاص في باريس.

وقال المصدر "لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية".

 

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