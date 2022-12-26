روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها

اتهمت روسيا الاثنين أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها خصوصا بواسطة طائرة مسيرة استهدفت قاعدة جوية في الأراضي الروسية على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، في ثاني عملية من نوعها هذا الشهر. من جانبه، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) الاثنين أنه "قتل مجموعة مخرّبين" حاولوا العبور من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية الروسية. ولم تعلق السلطات الأوكرانية كالعادة على هذين الحادثين. وبحسب وكالات الأنباء الروسية، تم إسقاط طائرة أوكرانية من دون طيار عندما كانت تقترب من قاعدة إنغلز في منطقة ساراتوف ليلا، على بعد نحو 600 كيلومتر من أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع أنه "نتيجة سقوط حطام الطائرة قتل ثلاثة فنيين روس كانوا على أرض المطار". أكد الحاكم الإقليمي رومان بوسارغين على حسابه على تلغرام مقتل ثلاثة جنود.